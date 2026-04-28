В Шуше иностранные композиторы исполняют азербайджанские мелодии

В мероприятиях, проводимых в рамках инициативы «Шуша — туристическая столица ОЭС 2026», принимают участие делегации Азербайджана, Турции, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Туркменистана и Узбекистана.

В рамках мероприятия прошел концерт с произведениями азербайджанских композиторов. В исполнении солистов прозвучали различные музыкальные номера.

В последующие дни запланировано проведение 9-го заседания Группы высокопоставленных экспертов по вопросам туризма Организации экономического сотрудничества (ОЭС), Дня гастрономии, а также 7-й встречи министров туризма стран ОЭС.

Следует отметить, что в 2023 году на 5-м заседании министров туризма стран — членов ОЭС город Шуша был объявлен «Туристической столицей ОЭС» на 2026 год.

Мероприятия проводятся в соответствии с Планом мероприятий Кабинета Министров Азербайджана, утвержденным в связи с объявлением города Шуша туристической столицей Организации экономического сотрудничества на 2026 год.