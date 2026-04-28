USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
В Шуше выбирают новую столицу

фото
Отдел информации
14:16 2027

28 апреля в Шуше состоялось 9-е заседание Группы экспертов высокого уровня по вопросам туризма Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ОЭС, эксперты в сфере туризма, а также представители соответствующих государственных органов.

В ходе заседания были рассмотрены организационные вопросы, включая избрание председателя, утверждение повестки дня и определение рабочих механизмов.

В соответствии с повесткой дня были обсуждены вопросы подготовки к 7-му заседанию министров туризма ОЭС, ход реализации решений, принятых на 6-м заседании, представленные на утверждение документы, а также вопрос определения туристической столицы ОЭС на 2030 год.

Кроме того, были проведены обсуждения проекта «Шушинской декларации», которая планируется к принятию в рамках 7-го заседания министров туризма, и были представлены предложения по ее содержанию.

Итоги 9-го заседания Группы экспертов высокого уровня по вопросам туризма будут включены в повестку 7-го заседания министров туризма, которое состоится 29 апреля.

Следует отметить, что на 5-м заседании министров туризма государств-членов ОЭС в 2023 году город Шуша был объявлен туристической столицей Организации экономического сотрудничества на 2026 год.

Туристические мероприятия проводятся в рамках Плана мероприятий Кабинета Министров Азербайджана, связанного с присвоением Шуше статуса туристической столицы ОЭС на 2026 год.

Зеленский резко раскритиковал Израиль. Европа может ввести санкции
Зеленский резко раскритиковал Израиль. Европа может ввести санкции
14:25 2082
«Дог» из американской тюрьмы, экс-полицейский из Кении и адепты «Великой Армении»
«Дог» из американской тюрьмы, экс-полицейский из Кении и адепты «Великой Армении» горячая тема; все еще актуально
01:49 4931
Турция закрыла небо для самолета президента Израиля
Турция закрыла небо для самолета президента Израиля
15:15 926
Глава Центробанка России заявила о беспрецедентном кадровом голоде
Глава Центробанка России заявила о беспрецедентном кадровом голоде
15:09 927
Алиев обсудил с Эмиратами экономику, торговлю и военные учения
Алиев обсудил с Эмиратами экономику, торговлю и военные учения фото
15:00 682
У Лаврова обсудили азербайджано-российские отношения
У Лаврова обсудили азербайджано-российские отношения
14:52 1059
Премьер Чехии приехал к Алиеву с готовым проектом
Премьер Чехии приехал к Алиеву с готовым проектом главное на этот час; все еще актуально
01:31 4540
В Шуше выбирают новую столицу
В Шуше выбирают новую столицу фото
14:16 2028
В Шуше иностранные композиторы исполняют азербайджанские мелодии
В Шуше иностранные композиторы исполняют азербайджанские мелодии фото
14:07 916
США перебрасывают ближе к Ирану десантный корабль. А в Тегеране «нет никаких проблем»
США перебрасывают ближе к Ирану десантный корабль. А в Тегеране «нет никаких проблем» обновлено 14:00
14:00 3820
Избили ребенка в детском саду в Баку?
Избили ребенка в детском саду в Баку? реакция МВД+Управления образования; обновлено 14:28
14:28 2024

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться