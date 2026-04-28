В Шуше выбирают новую столицу

28 апреля в Шуше состоялось 9-е заседание Группы экспертов высокого уровня по вопросам туризма Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В соответствии с повесткой дня были обсуждены вопросы подготовки к 7-му заседанию министров туризма ОЭС, ход реализации решений, принятых на 6-м заседании, представленные на утверждение документы, а также вопрос определения туристической столицы ОЭС на 2030 год.

В ходе заседания были рассмотрены организационные вопросы, включая избрание председателя, утверждение повестки дня и определение рабочих механизмов.

В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ОЭС, эксперты в сфере туризма, а также представители соответствующих государственных органов.

Кроме того, были проведены обсуждения проекта «Шушинской декларации», которая планируется к принятию в рамках 7-го заседания министров туризма, и были представлены предложения по ее содержанию.

Итоги 9-го заседания Группы экспертов высокого уровня по вопросам туризма будут включены в повестку 7-го заседания министров туризма, которое состоится 29 апреля.

Следует отметить, что на 5-м заседании министров туризма государств-членов ОЭС в 2023 году город Шуша был объявлен туристической столицей Организации экономического сотрудничества на 2026 год.

Туристические мероприятия проводятся в рамках Плана мероприятий Кабинета Министров Азербайджана, связанного с присвоением Шуше статуса туристической столицы ОЭС на 2026 год.