Зеленский резко раскритиковал Израиль. Европа может ввести санкции

Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против израильских физических и юридических лиц, которые могут быть причастны к обходу ограничений против России, сообщает Haaretz. Речь, в частности, о схемах поставки зерна, вывезенного с оккупированных территорий Украины.

Реакция ЕС усилилась после журналистского расследования, которое обнаружило маршруты транспортировки украинского зерна в Израиль. В центре внимания оказались суда так называемого «теневого флота», которые могут использоваться для утаивания происхождения продукции.

Спикер внешнеполитической службы ЕС Ануар Эль Ануони заявил, что Евросоюз уже принял во внимание информацию о допуске такого судна к разгрузке в порту Хайфы, несмотря на предварительные контакты Украины с израильской стороной.

В ЕС отмечают, что готовы включать в санкционные списки компании и лиц из третьих стран, если будет доказано участие в схемах обхода ограничений. Такие действия, по словам представителей Брюсселя, фактически способствуют финансированию военных действий России.

Евросоюз совместно с Украиной уже обратился к израильским властям с запросом о предоставлении детальной информации по импорту зерна. Это должно помочь установить происхождение продукции и проверить соблюдение международного права.

Ситуация может иметь более широкие последствия для глобального аграрного рынка, ведь ужесточение санкций против участников таких схем будет влиять на логистику и международную торговлю зерном.

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал факты возможного импорта в Израиль зерна, украденного с оккупированных территорий. Украинский лидер подчеркнул, что «приобретение краденого в какой-либо цивилизованной стране является правонарушением и не может рассматриваться как обычная коммерческая деятельность». По его словам, израильские власти не могут не знать о происхождении грузов, прибывающих в порты страны.

Глава государства подчеркнул, что Россия системно вывозит украинское зерно с оккупированных территорий, используя связанные с россиянами структуры. Украина, по словам президента, уже задействовала все дипломатические механизмы, чтобы предотвратить такие случаи, однако новые суда с подозрительными грузами продолжают прибывать.

«Поручил МИД Украины проинформировать всех партнеров нашего государства о ситуации», – добавил Зеленский.

По словам украинского лидера, Киев готовит новый санкционный пакет против всех участников таких схем – от перевозчиков к компаниям и физическим лицам, получающим выгоду от незаконной торговли. Украина планирует координировать эти ограничения с европейскими партнерами и ожидает от Израиля соблюдения принципов партнерства и уважения двусторонних отношений.

Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что если судно Panoramitis, предположительно, перевозящее пшеницу, украденную с оккупированных украинских территорий, войдет в порт Хайфы и разгрузит свой груз, это приведет к кризису в отношениях между Украиной и Израилем.

Вслед за этим министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х, что Киеву «трудно понять отсутствие надлежащей реакции Израиля на обращение по поводу предыдущего судна, доставившего в Хайфу краденый груз». «Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно, мы вновь предостерегаем Израиль от приема украденного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям», — написал он. Сибига сообщил, что во вторник, 28 апреля, послу Израиля будет вручена нота протеста.

На это сообщение отреагировал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Он ответил, что «дипломатические отношения между дружественными странами не поддерживаются через Twitter и СМИ». Саар назвал обвинения в адрес Израиля бездоказательными. По его словам, Украина до сих пор не направила Израилю запрос о правовой помощи, вместо этого обратившись к СМИ и соцсетям. «Вопрос будет рассмотрен, Израиль — правовое государство. Все израильские ведомства будут действовать в соответствии с законом», — заявил Саар.