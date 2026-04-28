Трамп опасается «вечного» противостояния с Ираном

По их словам, существуют опасения, что ни военного, ни дипломатического решения конфликта в ближайшее время не будет и США придется удерживать многочисленные силы в регионе еще долгое время, сохраняя морскую блокаду Ирана. При этом каждая сторона будет внимательно следить за действиями противника, ожидая, что тот либо нанесет удар, либо потеряет бдительность. По словам одного из источников, такой расклад – «худшее, что может случиться с [президентом США Дональдом] Трампом в политическом и экономическом плане» по мере приближения промежуточных выборов в США, которые пройдут 3 ноября 2026 года.

Советники Трампа рассказали Axios, что американский лидер колеблется в принятии решения между нанесением новых ударов и ожиданием максимального воздействия введенных в отношении Ирана экономических мер, которые могли бы склонить Тегеран к уступкам, в том числе по ядерной программе. По словам одного из советников, Трамп сообщил ему, что «все, что понимает [руководство Ирана], — это бомбардировки». Собеседник портала описал текущее состояние Трампа как «разочарованного реалиста». «Он не хочет применять силу, но он и не отступит», - рассказал он.