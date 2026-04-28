Фицо поедет в Москву на автомобиле

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассматривает вариант с поездкой в Москву на День Победы на автомобиле после того, как прибалтийские государства отказали в разрешении на пролет его борта. Об этом сообщил со ссылкой на неназванный дипломатический источник телеканал TVN24.

«Поездка Фицо в Москву на автомобиле рассматривается весьма серьезно и вполне вероятна. Разве что премьер-министру Словакии удастся найти альтернативный маршрут полета, но лидеры стран Европейского союза не проявляют энтузиазма по поводу такого визита», - рассказал источник. Отмечается, что в таком случае Братиславе не потребуется запрашивать какие-либо разрешения от стран, через которые будет пролегать маршрут делегации Фицо.

Накануне глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что вопрос с пролетом самолета Фицо через польское воздушное пространство в Россию снят с повестки. При этом он не пояснил, собиралась ли Варшава предоставлять разрешение на пролет и какой маршрут для полета в Москву выбрали в Братиславе.

Ранее премьер-министр Словакии сообщил, что Латвия и Литва не позволят его самолету пролететь над своей территорией при перелете в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Об аналогичном решении также заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Фицо заверил, что будет найден другой маршрут. Точно такая же ситуация возникла в прошлом году, когда Эстония, Латвия и Литва отказались пропустить борт словацкого премьера в Россию. Самолет премьера летел в Москву по более длинному южному маршруту, проходящему через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.