Алиев обсудил с Эмиратами экономику, торговлю и военные учения

28 апреля в Габале президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с государственным министром Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Саидом бин Мубараком Аль-Хаджери.

Как сообщает официальный сайт главы государства, на встрече была подчеркнута обширная двусторонняя повестка дня между двумя странами, состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в политической, экономической, торговой, энергетической сферах, в том числе в области возобновляемой энергии, деятельности совместного инвестиционного фонда, проведения совместных военных учений и по другим направлениям.

В ходе беседы была затронута ситуация на Ближнем Востоке, отмечена важность решения всех региональных вопросов дипломатическим путем.