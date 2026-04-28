Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Новость дня
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном

Глава Центробанка России заявила о беспрецедентном кадровом голоде

15:09 940

В современной истории России еще не было такого дефицита кадров, как сейчас, заявила на «Альфа-саммите» во вторник председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Особенность ситуации сейчас — это положение дел на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в условиях такого дефицита рабочей силы. Никогда у нас такого не было, и это сказывается на всей экономической ситуации», — цитирует Набиуллину «Интерфакс».

По подсчетам FinExpertiza, в настоящий момент кадровый резерв экономики — то есть люди, которые трудоустроены, но потенциально могли бы выйти на рынок или сменить работу — составляет 4,4 млн человек. По сравнению с 2021 годом он сократился на 40% (или на 2,6 млн человек) после того как сотни тысяч граждан эмигрировали, а еще почти 2 миллиона человек отправились на фронт.

Вдобавок к 300 тысячам мобилизованных осенью 2022 года контракты с Минобороны подписали еще полмиллиона россиян в 2023 году, 450 тысяч — в 2024-м и 422,7 тысячи — в 2025-м.

По оценкам официальных структур России, сейчас только в промышленности нехватка кадров достигает 2 миллионов человек. В Москве дефицит работников составляет 400–500 тысяч человек, о чем ранее сообщал мэр российской столицы Сергей Собянин. В МВД России не хватает 170 тысяч сотрудников, а в сельском хозяйстве — более 130 тысяч.

Глава Центробанка России заявила о беспрецедентном кадровом голоде
Глава Центробанка России заявила о беспрецедентном кадровом голоде
15:09 941
