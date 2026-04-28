Ким Чен Ын признал суициды своих солдат в Украине

Лидер КНДР Ким Чен Ын на прошлой неделе подтвердил практику самоубийств северокорейских военных на войне в Украине, которые те совершали, чтобы не попасть в плен. Это следует из его выступления, которое процитировало государственное информагентство ЦТАК, пишет Bloomberg.

О практике самоубийств Ким Чен Ын упомянул на мероприятии по случаю открытия мемориала в Пхеньяне в память о северокорейцах, погибших в ходе войны России против Украины. Он как минимум дважды упомянул солдат, совершивших «самоподрывы», чтобы не попасть в плен. Их он назвал героями: «Герои, которые без колебаний выбрали самоубийство, теракт смертника, чтобы защитить великую честь. <...> Они не ожидали никакой компенсации, хотя и совершили выдающиеся подвиги. Они погибли смертью героев».

О том, что военнослужащие КНДР совершают самоубийства, чтобы не попасть в плен ВСУ, ранее неоднократно писали СМИ и говорили политики. Официального подтверждения этой информации, однако, не было.