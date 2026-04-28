Турция закрыла небо для самолета президента Израиля

Как уже сообщалось, президент Израиля Ицхак Герцог накануне совершил визит в Казахстан. По информации израильского Channel 12, по пути в Казахстан самолету, на борту которого находился Герцог, пришлось удлинить маршрут из-за отказа Турции открыть свое воздушное пространство.

После решения Анкары не допускать использование своего неба президентский борт был вынужден изменить маршрут и следовать через Европу и Россию.

Несмотря на возникшие сложности с маршрутом, президент Израиля сообщил в социальных сетях, что благополучно приземлился в Астане.

Небо Турции закрыто для официальных делегаций Израиля, израильские авиакомпании могут использовать небо Турции лишь для транзитных рейсов.