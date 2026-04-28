Первый с начала войны в Иране СПГ-танкер прошел через Ормуз

Первый с начала войны США и Израиля с Ираном танкер с СПГ прошел через Ормузский пролив. Речь идет о танкере Mubaraz вместимостью 136,3 тыс. куб. м. Судно было загружено в ОАЭ в начале марта и с тех пор стояло в Персидском заливе. В конце месяца оно перестало передавать сигнал. 27 апреля тот был снова включен, но тогда танкер находился уже к западу от Индии. В настоящее время пунктом назначения Mubaraz указан терминал в Китае. Ожидается, что судно прибудет 15 мая, сообщает Bloomberg.

Оператором Mubaraz выступает Adnoc Logistics & Services.

Старший аналитик по СПГ в компании ICIS Алекс Фроули заявил агентству, что официального подтверждения местонахождения танкера пока нет.

«Иногда бывают проблемы с сигналом либо же суда подменяют свои координаты или даже используют идентификационный номер (MMSI) другого судна, но указанное местоположение не демонстрирует очевидных признаков этого. Если танкер действительно пересек пролив, это было бы обнадеживающим сигналом для газового рынка, но лишь очень ранним», — сказал он.

18 апреля, спустя день после сообщения МИД Ирана об открытии Ормузского пролива для судоходства, исламская республика вернула военный контроль над водной артерией. Одновременно действует морская блокада США. Американский президент Дональд Трамп изначально говорил, что это касается любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его. CNN со ссылкой на центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщал, что блокада распространяется на иранские порты внутри и за пределами пролива, но не на сам морской путь.

26 апреля Bloomberg написал, что движение судов через Ормузский пролив практически полностью остановлено, признаков ослабления блокирования со стороны как Ирана, так и США нет.