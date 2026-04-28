Монетный двор США чеканит монеты из золота колумбийских наркокартелей

Монетный двор США может быть замешан в легализации золота сомнительного происхождения, он получал металл, связанный с колумбийским наркокартелем Clan del Golfo, сообщает The New York Times. Из этого золота чеканятся инвестиционные монеты, включая «Американский золотой орел». Ежегодные продажи таких монет превышают $1 млрд.

По данным издания, схема начинается в Колумбии, где картель контролирует нелегальный прииск Ла-Мандингу. Добытое золото скупают торговцы в городе Каукасия, используя статус зарегистрированных старателей («барекерос»), что позволяет легализовать металл на бумаге. Шахтеры получают наличные — от $50 до $2,5 тыс. в день, после чего золото переплавляется в слитки и уходит на экспорт.

За последний год металл почти на $255 млн был отправлено в Техас, где его принимает аффинажный завод Dillon Gage. На предприятии импортное золото переплавляется и смешивается с металлом из других источников — от южноамериканских рудников до переработанного золота из США и ломбардов Перу. После этого оно считается американским.