Украинские дроны бьют рекорды дальности

С начала полномасштабной войны России с Украиной ВСУ увеличили дальность ударов по российской территории на 170%. Об этом заявили в Минобороны Украины.

В 2024 году дальность поражения украинскими дронами выросла до 1200 км — под ударом оказался завод по производству «Шахедов» в Алабуге. В том же году беспилотники долетели до НПЗ «Газпром Нефтехим Салават» в 1500 км от границы.

«В этом году было установлено рекордное расстояние до цели украинских дронов - 1750 км. Они поразили Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Коми. Только в этом марте наши беспилотники посетили 5 стратегических заводов и 10 объектов российской нефтепереработки. География операций — от Крыма до Ленинградской области», - говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве отметили, что дальнобойные удары являются не просто демонстрацией возможностей, а способом лишить Россию ресурсов для наступления и продолжения войны.