Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном

Международная научно-практическая конференция в Баку, посвященная 103-летию академика Зарифы Алиевой

В Баку состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная 103-летию со дня рождения академика Зарифы Алиевой и 80-летнему юбилею Национального центра офтальмологии, носящего ее имя.

Мероприятие было организовано Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики, Национальным центром офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой и Обществом офтальмологов Азербайджана.

Участники конференции посетили Аллею почетного захоронения и возложили цветы к могиле общенационального лидера азербайджанского народа, мудрого государственного деятеля и архитектора современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева. Также была с глубоким уважением почтена светлая память выдающегося офтальмолога-ученого, академика Зарифы Алиевой — к ее могиле возложили венок и свежие цветы.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики.

В конференции приняли участие местные и зарубежные специалисты, в том числе известные офтальмологи из России, Турции, Италии, Узбекистана и других стран, которые поделились опытом в области современных медицинских технологий, диагностики и методов лечения.

Выступая на открытии конференции, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул значимость мероприятия и заявил: «Сегодня мы отмечаем важный этап в истории развития азербайджанской офтальмологии — яркий пример научных достижений, профессионализма и служения человечеству. Этот священный центр, носящий имя Зарифы Алиевой, по сути, является не просто медицинским учреждением — это миссия. Эта миссия заключается в том, чтобы дарить людям свет и служить обеспечению здорового будущего».

Министр также отметил, что в настоящее время здравоохранение Азербайджана развивается во всех направлениях благодаря вниманию и заботе президента страны Ильхама Алиева и первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой: «Одним из передовых научно-медицинских учреждений на этом пути развития является Национальный центр офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой. Сегодня мы отмечаем не просто юбилей одного научного центра — мы обращаемся к славному пути научно-практического учреждения, которое занимает особое место в истории развития национального здравоохранения».

Директор Центра, профессор Эльмар Гасымов, отметил, что проведение подобных мероприятий способствует формированию новых научных подходов и внедрению инновационных методов лечения.

Президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли подчеркнул, что научная деятельность Зарифы Алиевой сыграла важную роль в повышении международного авторитета азербайджанской медицинской науки.

Председатель Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов отметил значимость проводимых реформ и международного сотрудничества в сфере здравоохранения.

В рамках мероприятия также выступили зарубежные специалисты, включая профессора Онер Гелишкен, которые поделились глобальным опытом и новыми тенденциями.

В ходе конференции состоялось официальное открытие Банка глаз в Национальном центре офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой.

На конференции были широко обсуждены актуальные вопросы офтальмологии, включая развитие кератопластики в Азербайджане, роль Национального банка глаз, процессы от донорского этапа до трансплантации роговицы, мотивацию донорства, различные методы кератопластики и их долгосрочные результаты.

Также были представлены научные темы, связанные с оценкой воспалительных и противовоспалительных цитокинов в слезной пленке после глубокой передней ламеллярной кератопластики, а также с биомаркерами достижения оптимальных результатов при эндотелиальной кератопластике.

Обсуждения, проведенные в рамках конференции, способствуют обмену теоретическими знаниями и практическим опытом и будут способствовать формированию новых подходов в области офтальмологии.

