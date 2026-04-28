Стрельба в Афинах: пенсионер с ружьем устроил охоту на людей

Вооруженный 89-летний мужчина во вторник открыл огонь в здании службы социального обеспечения и в помещении суда в центре Афин, ранив нескольких человек, сообщает Associated Press.

Пенсионер был вооружен дробовиком и сначала открыл огонь в офисе службы социального обеспечения, сообщили в полиции. Один сотрудник получил легкие травмы. По данным общественного вещателя ERT, преступник затем поехал на такси к зданию суда. При этом он умудрился спрятать оружие под своим плащом. Уже в здании суда он открыл беспорядочный огонь и ранил четырех человек. В полиции уточнили, что пострадавшие получили незначительные травмы.

Мотив действий престарелого мужчины, чья личность не раскрывается в СМИ, остается загадкой. Он оставил дробовик в здании суда и сбежал. В его розыске принимают участие десятки полицейских. По сообщениям СМИ, в последнее время он находился в психиатрической клинике и сумел сбежать оттуда.