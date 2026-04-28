Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Гастрономический рай в Шуше

Гастрономический рай в Шуше

16:27

28 апреля в городе Шуша в рамках инициативы «Шуша — туристическая столица ОЭС 2026» при содействии Организации экономического сотрудничества и Государственного агентства по туризму, при поддержке Управления Государственного заповедника города Шуша был проведен День гастрономии.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев в своем выступлении отметил, что организация гастрономических мероприятий в Шуше уже носит традиционный характер, а подобные инициативы служат продвижению национальной кухни, а также популяризации богатого культурного наследия страны на международном уровне.

Фуад Нагиев подчеркнул, что Азербайджан обладает богатой и древней кулинарной традицией, а также значительным потенциалом для развития гастротуризма, отметив, что развитие данного направления является одним из приоритетов Государственного агентства по туризму.

В своей вступительной речи специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов отметил, что подобные мероприятия не ограничиваются лишь презентацией различных кулинарных традиций, но также способствуют установлению и развитию связей между людьми.

Генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан отметил, что гастрономический день, проведенный в выбранной туристической столицей на 2026 год Шуше, стал яркой демонстрацией богатого кулинарного наследия и культурного разнообразия государств-членов Организации экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что подобные инициативы способствуют дальнейшему укреплению сотрудничества между странами-членами ОЭС в сферах туризма, культуры и экономики.

В ходе мероприятия на открытых стендах страны-участницы — Азербайджан, Турция, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан, Иран и Афганистан — представили основные кулинарные образцы, подготовленные гастрономическими специалистами и отражающие их гастрономический потенциал.

Посетители также имели возможность продегустировать национальные блюда каждой страны.

Кроме того, во время мероприятия были организованы выступления ханенде, танцевальные номера и концертная программа.

Сильный пожар в Москве: число жертв растет
Сильный пожар в Москве: число жертв растет видео; обновлено 18:00
18:00 3835
Экс-советник Трампа призвал вооружить иранскую оппозицию
Экс-советник Трампа призвал вооружить иранскую оппозицию
17:56 308
Трамп: Иран просит…
Трамп: Иран просит… обновлено 17:40
17:40 5191
Зеленский критикует Израиль, Украина вручает ноту
Зеленский критикует Израиль, Украина вручает ноту обновлено 17:16
17:16 3984
Международная научно-практическая конференция в Баку, посвященная 103-летию академика Зарифы Алиевой
Международная научно-практическая конференция в Баку, посвященная 103-летию академика Зарифы Алиевой ФОТО
16:13 606
ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+
ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+ обновлено 17:08
17:08 1795
Гастрономический рай в Шуше
Гастрономический рай в Шуше фото
16:27 1871
«Дог» из американской тюрьмы, экс-полицейский из Кении и адепты «Великой Армении»
«Дог» из американской тюрьмы, экс-полицейский из Кении и адепты «Великой Армении» горячая тема; все еще актуально
01:49 5253
Турция закрыла небо для самолета президента Израиля
Турция закрыла небо для самолета президента Израиля
15:15 2186
Глава Центробанка России заявила о беспрецедентном кадровом голоде
Глава Центробанка России заявила о беспрецедентном кадровом голоде
15:09 2034
Алиев обсудил с Эмиратами экономику, торговлю и военные учения
Алиев обсудил с Эмиратами экономику, торговлю и военные учения фото
15:00 1315

