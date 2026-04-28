Гастрономический рай в Шуше

28 апреля в городе Шуша в рамках инициативы «Шуша — туристическая столица ОЭС 2026» при содействии Организации экономического сотрудничества и Государственного агентства по туризму, при поддержке Управления Государственного заповедника города Шуша был проведен День гастрономии.
Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев в своем выступлении отметил, что организация гастрономических мероприятий в Шуше уже носит традиционный характер, а подобные инициативы служат продвижению национальной кухни, а также популяризации богатого культурного наследия страны на международном уровне.
Фуад Нагиев подчеркнул, что Азербайджан обладает богатой и древней кулинарной традицией, а также значительным потенциалом для развития гастротуризма, отметив, что развитие данного направления является одним из приоритетов Государственного агентства по туризму.
В своей вступительной речи специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов отметил, что подобные мероприятия не ограничиваются лишь презентацией различных кулинарных традиций, но также способствуют установлению и развитию связей между людьми.
Генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан отметил, что гастрономический день, проведенный в выбранной туристической столицей на 2026 год Шуше, стал яркой демонстрацией богатого кулинарного наследия и культурного разнообразия государств-членов Организации экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что подобные инициативы способствуют дальнейшему укреплению сотрудничества между странами-членами ОЭС в сферах туризма, культуры и экономики.
В ходе мероприятия на открытых стендах страны-участницы — Азербайджан, Турция, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан, Иран и Афганистан — представили основные кулинарные образцы, подготовленные гастрономическими специалистами и отражающие их гастрономический потенциал.
Посетители также имели возможность продегустировать национальные блюда каждой страны.
Кроме того, во время мероприятия были организованы выступления ханенде, танцевальные номера и концертная программа.