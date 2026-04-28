Гастрономический рай в Шуше

28 апреля в городе Шуша в рамках инициативы «Шуша — туристическая столица ОЭС 2026» при содействии Организации экономического сотрудничества и Государственного агентства по туризму, при поддержке Управления Государственного заповедника города Шуша был проведен День гастрономии.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев в своем выступлении отметил, что организация гастрономических мероприятий в Шуше уже носит традиционный характер, а подобные инициативы служат продвижению национальной кухни, а также популяризации богатого культурного наследия страны на международном уровне.

Фуад Нагиев подчеркнул, что Азербайджан обладает богатой и древней кулинарной традицией, а также значительным потенциалом для развития гастротуризма, отметив, что развитие данного направления является одним из приоритетов Государственного агентства по туризму.

В своей вступительной речи специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов отметил, что подобные мероприятия не ограничиваются лишь презентацией различных кулинарных традиций, но также способствуют установлению и развитию связей между людьми.