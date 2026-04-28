ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+

Объединенные Арабские Эмираты с 1 мая 2026 года выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Подчеркивается, что решение было принято после анализа производственной политики страны, а также их текущих и будущих мощностей, с учетом требований национальных интересов и «стремления государства эффективно способствовать удовлетворению неотложных потребностей рынка, в то время как в краткосрочной перспективе продолжаются геополитические колебания, вызванные нестабильностью в Персидском заливе и Ормузском проливе».

Как сообщило государственное агентство WAM, решение принято после пересмотра производственной политики ОАЭ, текущих и будущих мощностей страны. В Абу-Даби объяснили шаг «национальным интересом» и стремлением более гибко реагировать на потребности рынка.