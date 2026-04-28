Американцы стали хуже жить

Более половины американцев заявили об ухудшении своего финансового положения, что является самым высоким показателем за последние 25 лет, следует из результатов опроса Gallup.

По результатам исследования, проведенного в начале апреля, 55% респондентов заявили об ухудшении своего финансового состояния — это выше показателей прошлого года и один из самых высоких уровней с начала 2000-х.

Эксперты связывают такую динамику с последствиями длительного периода высокой инфляции, а также с недавним ростом цен на топливо на фоне конфликта вокруг Ирана. В опросе 31% участников назвали главной финансовой проблемой стоимость жизни, а 13% указали на рост расходов на энергию — максимальный показатель с 2008 года.

Несмотря на то что инфляция снизилась по сравнению с пиковыми значениями 2022 года, рост цен на бензин продолжает оказывать давление на бюджеты домохозяйств. По данным «Американской автомобильной ассоциации», средняя цена за галлон топлива составляет около $4,11, тогда как до начала конфликта она была ниже $3.