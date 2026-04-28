Варшава и Минск обменялись заключенными

Польша и Беларусь произвели обмен заключенными. Обе стороны обменяли по пять заключенных на границе.
Беларусь освободила трех поляков (включая журналиста Анджея Почобута) и двух граждан Молдовы.
Польша вернула пятерых белорусов, которые, по сообщениям, связаны с разведывательной деятельностью.
«В пункте пропуска «Переров — Беловежа» на белорусско-польской границе 28 апреля Комитет государственной безопасности Беларуси и Агентство внешней разведки Польши провели обмен пяти лиц, осужденных в Республике Беларусь и Российской Федерации за шпионаж, на пятерых граждан, задержанных на территории различных стран ЕС и других государств», - сообщил 28 апреля КГБ Беларуси.