Трампа прочитали по губам: «Путин хочет войны»

«Во время встречи с Карлом III в Белом доме Дональд Трамп уже в первые минуты затронул чувствительные темы — недавнее покушение на себя и ситуацию вокруг Украины.

Согласно интерпретации чтеца по губам Николы Хиклинг, Трамп заявил: «Сейчас я разговариваю с Путиным… Он хочет войны», добавив, что «мне это не нравится» и выразив опасения по поводу возможной эскалации.

Король попытался сгладить разговор и перевести его в более нейтральное русло, несколько раз ответив: «Мы можем обсудить это позже» и «в другой раз». Несмотря на это, Трамп продолжал настаивать на теме, подчеркивая риск серьезных последствий, прежде чем беседа перешла на менее политические вопросы», - пишет издание.