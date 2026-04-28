Вучич: Молчание – золото

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что до возможного завершения сделки по продаже российской доли в NIS, крупнейшей энергетической и нефтегазовой компании Сербии, осталось меньше месяца. Об этом сообщает агентство Tanjug.

«Санкции против нас формально продолжаются, просто пока еще не применяются — осталось меньше месяца до момента, когда должна быть окончательно завершена сделка по продаже NIS», - сказал он.

Сербский лидер подчеркнул, что страна столкнулась с серьезной проблемой из-за роста цен на топливо несмотря на то, что власти уже отказались от 25% доходов от акцизов, пытаясь сдержать подорожание.

«Любое заявление из Белого дома, из Тегерана или из региона только толкает цены вверх. Лучше бы вообще никто ничего не говорил. Каждый раз, когда пытаются успокоить рынок, нефть дорожает еще сильнее», - отметил сербский лидер.