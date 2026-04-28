Экс-советник Трампа призвал вооружить иранскую оппозицию

Оппозиция внутри Ирана может использовать этот раскол, а также враждебность и напряженность, которые растут внутри страны, чтобы свергнуть режим. Оппозиция в Иране плохо организована. Поэтому предоставление ресурсов, коммуникаций, денег, оружия способствовало бы ее превращению в более мощную силу. Об этом заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Экс-чиновник добавил, что прекращение огня выгодно прежде всего Тегерану. Бывший советник Трампа подчеркнул, что прежде чем объявлять о победе, президент США должен добиться открытия Ормузского пролива.