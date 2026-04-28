План Кишинёва: вывести российских военных из Молдовы

«Кишинёв продолжит добиваться вывода войск, но это не случится одномоментно. Это не произойдет завтра-послезавтра. Но направление политики абсолютно ясно - сокращение потенциала этой группировки», - сказал Киверь, добавив, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в Приднестровье не представляет для республики серьезной угрозы.

По его мнению, «военный потенциал ОГРВ очень и очень скромен. ОГРВ представляет угрозу для безопасности Республики Молдова в целом, как и для Украины, но это не та серьезная угроза, которая потребовала бы каких-то срочных мер».

Киверь напомнил о недавнем признании персонами нон грата в Молдове командования ОГРВ, что «затруднит ротацию». «Достижение устойчивого и справедливого мира в соседней стране (в Украине) позволит создать предпосылки и для приднестровского урегулирования, а также вывода российских войск с территории Молдовы», - заявил Киверь.