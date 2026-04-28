Пожизненное за связи с Ираном

В Бахрейне пять человек приговорены к пожизненному заключению за подготовку «террористических и враждебных актов» совместно с Ираном, сообщает AFP.

Согласно информации, двое афганцев и трое бахрейнцев были осуждены, четвертый бахрейнец оправдан Высшим уголовным судом. Их обвинили в наблюдении и фотографировании «жизненно важных объектов» для Ирана, говорится в заявлении гособвинения.

«Гособвинение подтверждает, что связь с враждебными иностранными организациями, направленная против Королевства Бахрейн, считается одним из наиболее серьезных преступлений, затрагивающих национальную безопасность», - говорится в заявлении.

Накануне Бахрейн лишил гражданства 69 человек за «поддержку враждебных действий Ирана».