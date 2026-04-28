В Баку создается Центр лидерства и инноваций

28 апреля PASHA Holding и SOCAR в рамках стратегического партнерства с престижным испанским университетом IE подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию Центра лидерства и инноваций IE в Баку при поддержке Министерства науки и образования и Министерства экономики. Согласно сообщению пресс-службы Миннауки и образования, инициатива направлена на содействие развитию лидерских качеств в Азербайджане, формирование региональной платформы для инноваций и международного сотрудничества, а также на поддержку развития человеческого капитала в Азербайджане.

Центр, который будет работать в таких областях, как цифровая трансформация, искусственный интеллект и устойчивое развитие, будет организовывать образовательные программы и международные мероприятия для руководителей, в том числе осуществлять исследовательские инициативы. Это партнерство также направлено на повышение качества образования и укрепление институционального потенциала посредством сотрудничества с местными заинтересованными сторонами. Кроме того, в рамках партнерства планируется внедрение специально разработанных образовательных программ, способствующих профессиональному развитию сотрудников SOCAR и PASHA Holding. Министр науки и образования Эмин Амруллаев в своем выступлении отметил, что эта инициатива является важным шагом на пути к улучшению жизни и профессиональной деятельности азербайджанской молодежи и специалистов, ценным вкладом в азербайджанское образование в целом. Выразив благодарность сторонам, участвовавшим в создании центра, Эмин Амруллаев сказал, что это сотрудничество является примером успешного партнерства между государством, частным сектором и бизнесом, а также логическим продолжением предыдущих успешных совместных проектов. Министр выразил уверенность, что инициатива расширит возможности для налаживания связей азербайджанских специалистов и создаст условия для их более активного участия в глобальных платформах. Эмин Амруллаев отметил, что главная цель – сделать высшее образование более доступным, недорогим и конкурентоспособным на международном уровне. Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев отметил, что инициативы, направленные на решение таких задач, как укрепление человеческого капитала, искусственный интеллект и цифровая трансформация, являются стратегическими инвестициями в развитие, основанное на инновациях. В этой связи большое значение имеет расширение международных образовательных возможностей. Согласно достигнутому соглашению между PASHA Holding, SOCAR и испанским университетом IE, создание Центра лидерства и инноваций IE в Азербайджане будет способствовать применению международного опыта и совершенствованию современных знаний и навыков.