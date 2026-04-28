В Баку создается Центр лидерства и инноваций

28 апреля PASHA Holding и SOCAR в рамках стратегического партнерства с престижным испанским университетом IE подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию Центра лидерства и инноваций IE в Баку при поддержке Министерства науки и образования и Министерства экономики.
Согласно сообщению пресс-службы Миннауки и образования, инициатива направлена на содействие развитию лидерских качеств в Азербайджане, формирование региональной платформы для инноваций и международного сотрудничества, а также на поддержку развития человеческого капитала в Азербайджане.
Центр, который будет работать в таких областях, как цифровая трансформация, искусственный интеллект и устойчивое развитие, будет организовывать образовательные программы и международные мероприятия для руководителей, в том числе осуществлять исследовательские инициативы. Это партнерство также направлено на повышение качества образования и укрепление институционального потенциала посредством сотрудничества с местными заинтересованными сторонами. Кроме того, в рамках партнерства планируется внедрение специально разработанных образовательных программ, способствующих профессиональному развитию сотрудников SOCAR и PASHA Holding.
Министр науки и образования Эмин Амруллаев в своем выступлении отметил, что эта инициатива является важным шагом на пути к улучшению жизни и профессиональной деятельности азербайджанской молодежи и специалистов, ценным вкладом в азербайджанское образование в целом. Выразив благодарность сторонам, участвовавшим в создании центра, Эмин Амруллаев сказал, что это сотрудничество является примером успешного партнерства между государством, частным сектором и бизнесом, а также логическим продолжением предыдущих успешных совместных проектов. Министр выразил уверенность, что инициатива расширит возможности для налаживания связей азербайджанских специалистов и создаст условия для их более активного участия в глобальных платформах. Эмин Амруллаев отметил, что главная цель – сделать высшее образование более доступным, недорогим и конкурентоспособным на международном уровне.
Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев отметил, что инициативы, направленные на решение таких задач, как укрепление человеческого капитала, искусственный интеллект и цифровая трансформация, являются стратегическими инвестициями в развитие, основанное на инновациях. В этой связи большое значение имеет расширение международных образовательных возможностей. Согласно достигнутому соглашению между PASHA Holding, SOCAR и испанским университетом IE, создание Центра лидерства и инноваций IE в Азербайджане будет способствовать применению международного опыта и совершенствованию современных знаний и навыков.
В своем выступлении президент SOCAR Ровшан Наджаф заявил, что SOCAR придает большое значение развитию человеческого капитала, и отметил, что компания сегодня вносит свой вклад в реализацию этой инициативы, используя свой опыт и возможности. Главная цель этого проекта — привнести в Азербайджан высококвалифицированные знания, навыки и лидерские компетенции, полученные на международном уровне, сделать их доступными и способствовать подготовке дальновидных лидеров в нашей стране.
«Мы как университет IE выражаем искреннюю благодарность PASHA Holding и SOCAR за их дальновидность, доверие и постоянную поддержку в продвижении этой инициативы. Вместе мы закладываем основу для центра, который будет способствовать развитию лидерства, инноваций и глобального сотрудничества в Азербайджане. Это партнерство отражает нашу общую приверженность делу развития талантов, укрепления институтов и формирования более динамичного и конкурентоспособного будущего», — сказал, в свою очередь, президент университета IE Сантьяго Иньигес де Онсоньо.
Выступая на церемонии подписания, генеральный директор ООО PASHA Holding Джалал Гасымов заявил: «Укрепление человеческого капитала в Азербайджане, а также в Кавказском и Центральноазиатском регионах является одним из наших главных приоритетов. Этот регион с населением около 100 миллионов человек в настоящее время переживает важный этап развития в своей истории, и мы считаем важным быть участником, вносящим реальный вклад в формирование будущего, а не просто наблюдателем этого процесса. В то же время нынешняя инициатива также отражает нашу идентичность: мы — компания, которая является глобальной в своих партнерствах, но локальной — азербайджанской — по своим корням. Партнерские отношения по корреспондентским счетам с такими банками, как BNY Melon, Raiffeisen Bank International, сотрудничество с Всемирным экономическим форумом, сотрудничество с такими компаниями, как Four Seasons Hotels and Resorts, Marriott International и One&Only Resorts, — все это указывает на то, что PASHA Holding уже является международной компанией, и наше партнерство с университетом IE является примером такого подхода».
ООО PASHA Holding, основанное в 2006 году, сегодня является одной из ведущих бизнес-групп Азербайджана, работающей в банковской сфере, страховании, финтехе, недвижимости, розничной торговле, сельском хозяйстве и других областях. Имея более 25 тысяч сотрудников и активы, превышающие 18 миллиардов долларов США, холдинг также расширяет свою международную деятельность. В настоящее время PASHA Holding работает в Азербайджане, Узбекистане, Турции, Грузии, Черногории и США.
SOCAR — глобальная энергетическая компания со штаб-квартирой в Азербайджане, специализируется на добыче, переработке и распределении энергетических ресурсов. Будучи крупной интегрированной энергетической компанией с обширной деятельностью по всему миру, SOCAR сегодня играет важную роль на различных международных рынках.