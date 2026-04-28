Жеребьевка и парад участников «Кубка Президента-2026»

Состоялась церемония жеребьевки международной регаты по гребле на байдарках и каноэ «Кубок Президента-2026», посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие официальные лица Федерации водных видов спорта Азербайджана, судейская коллегия, представители команд и тренеры. В ходе жеребьевки был определен порядок выступления команд, пары участников и дистанции, на которых будут соревноваться спортсмены.

Затем состоялся парад участников регаты. На мероприятии, состоявшемся на проспекте Гейдара Алиева в Мингячевире, официальные лица сначала посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили к нему цветы.

На параде прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики. После была предоставлена информация о «Кубке Президента-2026». Было указано, что регата, в которой принимают участие более 100 спортсменов из 20 стран, стартовала 27 апреля на Сарсангском водохранилище. Соревнования продолжатся 29 апреля в Суговушане. Финальные гонки пройдут в Мингячевире с 30 апреля по 1 мая.