USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
Война в Иране показала: у НАТО большие проблемы

по мнению Politico
20:07 163

Война в Иране выявила слабые места в военной сфере НАТО, и в случае конфликта с Россией Североатлантическому альянсу будет тяжело вести какие-либо боевые действия, пишет Politico.

В публикации говорится, что, несмотря на формальное дистанцирование НАТО от американо-израильских действий в Иране, сам конфликт продемонстрировал уязвимые стороны альянса. По оценке авторов публикации, эти слабые места могут осложнить координацию и эффективность блока в случае серьезных геополитических вызовов.

Одна из проблем, на которую обращает внимание издание, - это усиление разногласий между союзниками. Европейские страны, как утверждается, не поддержали призыв Вашингтона к военной помощи, что усилило напряженность внутри блока. Источники среди дипломатов НАТО, на которые ссылается Politico, считают, что это вызывает дополнительную обеспокоенность относительно единства альянса.

Еще одной проблемой, выявленной на фоне кризиса, стала нехватка боеприпасов, которую планируется обсудить на ближайшем саммите блока. Ситуацию усугубляют и политические заявления Вашингтона. Президент США Дональд Трамп ранее допускал возможность пересмотра участия страны в НАТО после того, как союзники отказались поддержать американскую операцию против Ирана. Он выражал недовольство позицией партнеров, считая ее серьезным ударом по репутации альянса, и подчеркивал, что США способны действовать самостоятельно.

Кроме того, у НАТО нет гарантированного превосходства в воздухе. Иран продолжал наносить удары даже под давлением американской авиации. НАТО придется делать ставку на дальнобойное оружие и новые методы сдерживания.

Одним из уязвимых мест НАТО авторы публикации называют слабость военно-морских сил. Пример тому: Великобритания потратила три недели на отправку своего эсминца Dragon в Средиземное море, после чего судно вернулось в порт из-за технических неполадок. Командующий ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс в прошлом месяце признал, что королевский флот не готов к войне, подчеркнув при этом, что другие союзники также отстают. А в конфликте с РФ флот критически важен для контроля морей и борьбы с подлодками.

Существуют и разногласия внутри НАТО. В Европе опасаются, что США могут не захотеть полноценно втягиваться в новый конфликт с Россией или ограничатся минимальной помощью.

Собеседники издания также считают, что опыт Украины в борьбе с дронами и современная военная промышленность уже стали важной частью безопасности Европы. НАТО оперативно расширила системные связи с Украиной, начиная от совместного учебного и исследовательского центра в Польше и заканчивая визитами военных в Киев и недавно разработанной промышленной программой по приобретению инновационных технологий, получившей название UNITE-Brave. НАТО сейчас предстоит заняться созданием защитного «пояса» от беспилотников ближе к границе с Россией, который в дальнейшем станет первой линией обороны. «Украина выступает поставщиком безопасности, — сказал дипломат НАТО. — И война в Иране это доказала».

Politico пишет, что времени на исправление ошибок остается все меньше.

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться