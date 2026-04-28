Турки и армяне встретились в Карсе

Представители Армении и Турции провели заседание рабочей группы по вопросу возобновления железнодорожного сообщения между двумя странами, сообщил МИД Армении.

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках нормализации армяно-турецких отношений, 28 апреля в Карсе состоялось заседание армяно-турецкой совместной рабочей группы по восстановлению и эксплуатации железной дороги Гюмри (Армения) - Карс (Турция)», - заявили в ведомстве.

В посольстве США в Армении встречу рабочей группы назвали «историческим прогрессом на пути к мирному и процветающему Южному Кавказу».