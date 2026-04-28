Чиновники обсудили вопросы безопасного газоснабжения

При совместной инициативе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, Производственного объединения «Азеригаз» и Азербайджанской ассоциации промышленной безопасности (AISA) состоялось мероприятие под названием «Энергетическая безопасность: техническая надежность газоснабжения», посвященное вопросам безопасности и технической надежности систем газоснабжения.

В сообщении пресс-службы МЧС говорится, что основной целью мероприятия стало системное укрепление безопасности в энергетическом секторе, повышение технической надежности инфраструктуры газоснабжения, комплексное управление потенциальными рисками.

В ходе мероприятия эксперты на основе практического опыта и реальных примеров обсудили актуальные вопросы, включая риски безопасности в газовых сетях, техническую эксплуатацию и профилактическое обслуживание, интеграцию принципов HSE (охрана здоровья, безопасность труда и охрана окружающей среды) в промышленную деятельность, а также укрепление сотрудничества между государственными структурами и частным промышленным сектором.

В мероприятии приняли участие около 50 представителей профильных государственных органов, руководителей промышленных предприятий и специалистов отрасли.