В Минэнерго США считают: Ормуз можно открыть и без разминирования

«Нужен лишь проход, по которому суда смогут входить и выходить, - сказал Райт в интервью на полях саммита и бизнес-форума «Инициативы трех морей» в Дубровнике. - Думаю, это может произойти быстро».

Для восстановления судоходства через Ормузский пролив не нужно убирать все мины, которые Иран разместил в этом морском коридоре, заявил во вторник министр энергетики США Крис Райт, пишет Bloomberg.

Ранее Иран утверждал, что заминировал наиболее загруженные маршруты в узком водном пути, через который до начала войны США и Израиля против исламской республики проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа. Пролив фактически закрыт с конца февраля, что привело к масштабным перебоям с поставками и скачку цен на нефть и нефтепродукты, в том числе дизель и бензин.

Полное разминирование пролива может занять шесть месяцев, сообщил на прошлой неделе высокопоставленный чиновник Пентагона во время закрытого брифинга в Конгрессе, писала The Washington Post.

В отдельном интервью Bloomberg Television во вторник Райт также заявил, что США планируют объявить об «исторических» трубопроводных договоренностях, которые приведут к увеличению импорта американской нефти и природного газа в Европу в рамках «мирной трубопроводной программы» Трампа.

Накануне в Иране дали понять, что могут согласиться на промежуточное соглашение с США, по которому Тегеран вновь откроет Ормузский пролив в обмен на прекращение Вашингтоном блокады иранских портов.