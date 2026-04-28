В Минэнерго США считают: Ормуз можно открыть и без разминирования

Для восстановления судоходства через Ормузский пролив не нужно убирать все мины, которые Иран разместил в этом морском коридоре, заявил во вторник министр энергетики США Крис Райт, пишет Bloomberg.

«Нужен лишь проход, по которому суда смогут входить и выходить, - сказал Райт в интервью на полях саммита и бизнес-форума «Инициативы трех морей» в Дубровнике. - Думаю, это может произойти быстро».

Ранее Иран утверждал, что заминировал наиболее загруженные маршруты в узком водном пути, через который до начала войны США и Израиля против исламской республики проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа. Пролив фактически закрыт с конца февраля, что привело к масштабным перебоям с поставками и скачку цен на нефть и нефтепродукты, в том числе дизель и бензин.

Полное разминирование пролива может занять шесть месяцев, сообщил на прошлой неделе высокопоставленный чиновник Пентагона во время закрытого брифинга в Конгрессе, писала The Washington Post.

В отдельном интервью Bloomberg Television во вторник Райт также заявил, что США планируют объявить об «исторических» трубопроводных договоренностях, которые приведут к увеличению импорта американской нефти и природного газа в Европу в рамках «мирной трубопроводной программы» Трампа.

Накануне в Иране дали понять, что могут согласиться на промежуточное соглашение с США, по которому Тегеран вновь откроет Ормузский пролив в обмен на прекращение Вашингтоном блокады иранских портов.

НАТО, Федя, НАТО
НАТО, Федя, НАТО экс-советник постпредства России при ООН в гостях у haqqin.az
04:20 5839
Трамп принимает Карла III: «У нас общие корни» и «Всегда мечтал жить в Букингемском дворце»
Трамп принимает Карла III: «У нас общие корни» и «Всегда мечтал жить в Букингемском дворце» фото; обновлено 21:54
21:54 2759
Как война в Иране повлияла на азербайджано-армянский процесс?
Как война в Иране повлияла на азербайджано-армянский процесс? дискуссия американских аналитиков
02:38 6378
В Минэнерго США считают: Ормуз можно открыть и без разминирования
В Минэнерго США считают: Ормуз можно открыть и без разминирования
20:45 693
Война в Иране показала: у НАТО большие проблемы
Война в Иране показала: у НАТО большие проблемы по мнению Politico
20:07 1076
Пожар на НПЗ в Туапсе: горящие нефтепродукты хлынули на дорогу. Введен режим ЧС
Пожар на НПЗ в Туапсе: горящие нефтепродукты хлынули на дорогу. Введен режим ЧС видео; обновлено 19:34
19:34 12246
Таможенная стоимость товаров теперь в манатах
Таможенная стоимость товаров теперь в манатах
19:19 2214
Нефть дрогнула после решения Эмиратов
Нефть дрогнула после решения Эмиратов обновлено 18:37
18:37 5388
Сильный пожар в Москве: число жертв растет
Сильный пожар в Москве: число жертв растет видео; обновлено 18:00
18:00 7468
Экс-советник Трампа призвал вооружить иранскую оппозицию
Экс-советник Трампа призвал вооружить иранскую оппозицию
17:56 1582
Власть в Иране у КСИР. А Хаменеи не слышно
Власть в Иране у КСИР. А Хаменеи не слышно обновлено 21:15
21:15 8729

