Лондон вызывает посла Ирана

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла Ирана в Лондоне из-за «неприемлемых и провокационных комментариев» посольства в социальных сетях. Об этом сообщили в британском МИДе.

Министр по делам Ближнего Востока Хамиш Фалконер заявил послу Ирана, что действия и комментарии посольства являются абсолютно неприемлемыми, и оно должно прекратить любую форму коммуникации, «которую можно интерпретировать как поощрение к насилию в Великобритании или на международном уровне».

В ведомстве добавили, что британское правительство и в дальнейшем будет критиковать иранские власти за их «злонамеренные действия» на территории Великобритании, «безрассудные нападения» на союзников Лондона в Персидском заливе и «насилие против собственного народа».

МИД не уточнил, о каких именно сообщениях идет речь.

15 апреля посольство Ирана в Лондоне опубликовало в Telegram-канале пост на фарси, в котором содержался призыв к проживающим в Великобритании иранцам присоединиться к «защите» родины.

Ранее сообщалось, что лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины, произошедших в этом месяце.