Американские морпехи захватили, а потом отпустили судно в Аравийском море

Военнослужащие Корпуса морской пехоты США высадились на коммерческое судно в Аравийском море и провели на нем обыск в связи с подозрением, что оно может попытаться прорвать американскую морскую блокаду Ирана, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Ранее американские морпехи из 31-го экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты США высадились на борту коммерческого судна Blue Star, которое было заподозрено в попытке отправиться в Иран в нарушение американской блокады иранских портов, - говорится в сообщении командования в соцсети X. - ВС США освободили судно после проведения обыска и получения подтверждения, что его маршрут не будет включать в себя заход в иранский порт».

В Центральном командовании добавили, что «на данный момент 39 судов перенаправлены для обеспечения соблюдения» блокады.

США захватили по меньшей мере три судна — M/V Touska, M/T Tifani и M/T Majestic X, — которые остаются под контролем США, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на брифинге в Пентагоне на прошлой неделе.