У Ирана новый план. Что скажет Трамп?

Пакистанские посредники ожидают получить в ближайшие дни от Тегерана обновленный вариант мирного предложения, сообщили CNN источники, близкие к процессу посредничества.

Предыдущая версия плана, переданная в выходные, предусматривала прекращение войны в первую очередь, а решение вопросов, связанных с иранской ядерной программой, откладывалось на более поздний срок. Президент США Дональд Трамп дал понять, что этот вариант его не устраивает.

Источники CNN сообщают, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен был сегодня вернуться в Тегеран после визита в Россию и что он, как ожидается, проведет консультации с лидерами Ирана. Этот процесс идет медленно, говорят источники, из-за трудностей в общении с верховным лидером Моджтабой Хаменеи, местонахождение которого держится в секрете.

Трамп ранее дал понять, что не примет план, представленный Ираном на выходных. Источники сообщили, что процесс продолжается и находится на стадии развития, многое будет зависеть от того, представит ли Иран предложение, которое будет более приемлемым для США.