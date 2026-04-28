Более 450 тонн взрывчатки: Израиль уничтожил двухкилометровую сеть туннелей «Хезболлы»

По словам израильских военных чиновников, туннели были построены «по иранским стандартам», а Иран, как утверждается, принимал участие в их планировании и финансировании.

В своем заявлении Армия обороны Израиля сообщила, что бойцы ЦАХАЛа провели операцию в районе Кантара на юге Ливана, в ходе которой были обезврежены два стратегически важных подземных туннеля «Хезболлы». Суммарная протяженность выявленных коммуникаций составила около двух километров. Для полного уничтожения этой инфраструктуры инженерные подразделения использовали более 450 тонн взрывчатки.

Внутри подземного комплекса израильские военные обнаружили развитую инфраструктуру: более 30 жилых и оперативных помещений, предназначенных для длительного пребывания боевиков и планирования атак. Также было зафиксировано 30 вертикальных шахт, ведущих на поверхность. По данным военных ЦАХАЛа, один из туннелей в последнее время активно использовался боевиками подразделения «Радван».

Жители севера Израиля были уведомлены о взрывах заранее, но, согласно предварительным сообщениям, масштаб детонации все равно активировал системы предупреждения о землетрясениях.