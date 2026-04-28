450 тысяч безземельных семей

Анкара (Турция). Лежачая забастовка шахтеров, объявивших голодовку из-за невыплаты заработной платы и нарушения трудовых прав
Наярит (Мексика). Бойцы спецназа сопровождают арестованного лидера могущественного наркокартеля «Халиско Новое поколение» Аудиаса Флореса, известного как «Эль Хардинеро»
Хан-Юнис (Газа). На похоронах палестинца Амджада аль-Джарфа, погибшего в результате израильского удара
Катманду (Непал). Женщина на месте снесенных незаконных поселений. Правительство начало сносить лачуги и выселять жителей с берегов рек в долине Катманду. По стране насчитывается около 450 000 безземельных семей, проживающих в незаконных поселениях
Чаттаграм (Бангладеш). Люди идут по пояс в воде из-за сильных ливней, вызвавших масштабное затопление дорог
Бекаси (Индонезия). Спасатели извлекают пострадавших, заблокированных в поврежденном поезде после столкновения двух поездов. В результате аварии погибли по меньшей мере 14 человек
Бранденбург (Германия). Лисица с потомством