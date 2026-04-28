Аббревиатура JNIM расшифровывается как Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin — это мощная джихадистская коалиция, действующая в регионе Сахеля. Она была сформирована в 2017 году в результате слияния нескольких радикальных группировок и официально связана с «Аль-Каидой».

Альянс повстанцев Азавада и исламистских боевиков из группировки JNIM усиливает натиск на военную хунту Мали и наемников российского «Африканского корпуса». Наступающие силы неуклонно продвигаются вперед, захватывая военную технику.

Падение Кидаля и потеря технологий

OSINT-аналитики подтверждают, что повстанцы установили полный контроль над северным городом Кидаль, где располагалась одна из крупнейших российских баз в стране. По имеющимся данным, в Кидале боевики захватили станцию управления беспилотниками Bayraktar TB2, поставленными в Мали в 2022 году.

Кризис обострился во вторник — на следующий день после того, как российские формирования покинули Кидаль, позволив джихадистам и туарегам занять этот стратегически важный пункт. Отступлению предшествовала серия скоординированных атак по всей стране, в результате которых погиб министр обороны Мали, а удары были нанесены даже по целям вблизи столицы.

Реакция властей и обвинения в предательстве

Высокопоставленный малийский чиновник в интервью радиостанции RFI прямо заявил, что российские войска «предали» Бамако. «Русские предали нас в Кидале», — подчеркнул источник после того, как «Африканский корпус» (структура, подконтрольная Кремлю и сменившая ЧВК «Вагнер») подтвердил свой отход.

По словам чиновника, региональный губернатор предупреждал российских наемников о готовящемся нападении за три дня, однако те «ничего не предприняли». Более того, стремительный уход подразделений выглядел как заранее согласованная акция.