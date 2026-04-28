USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Новость дня
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном

«Русские нас предали…» Повстанцы захватили базу «Байрактаров»

о развитии ситуации
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
28 апреля 2026, 23:07 1778

Альянс повстанцев Азавада и исламистских боевиков из группировки JNIM усиливает натиск на военную хунту Мали и наемников российского «Африканского корпуса». Наступающие силы неуклонно продвигаются вперед, захватывая военную технику.

Информационное отступление

Аббревиатура JNIM расшифровывается как Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin — это мощная джихадистская коалиция, действующая в регионе Сахеля. Она была сформирована в 2017 году в результате слияния нескольких радикальных группировок и официально связана с «Аль-Каидой».

В Кидале боевики захватили станцию управления беспилотниками Bayraktar TB2, поставленными в Мали в 2022 году

Падение Кидаля и потеря технологий

OSINT-аналитики подтверждают, что повстанцы установили полный контроль над северным городом Кидаль, где располагалась одна из крупнейших российских баз в стране. По имеющимся данным, в Кидале боевики захватили станцию управления беспилотниками Bayraktar TB2, поставленными в Мали в 2022 году.

Кризис обострился во вторник — на следующий день после того, как российские формирования покинули Кидаль, позволив джихадистам и туарегам занять этот стратегически важный пункт. Отступлению предшествовала серия скоординированных атак по всей стране, в результате которых погиб министр обороны Мали, а удары были нанесены даже по целям вблизи столицы.

Реакция властей и обвинения в предательстве

Высокопоставленный малийский чиновник в интервью радиостанции RFI прямо заявил, что российские войска «предали» Бамако. «Русские предали нас в Кидале», — подчеркнул источник после того, как «Африканский корпус» (структура, подконтрольная Кремлю и сменившая ЧВК «Вагнер») подтвердил свой отход.

По словам чиновника, региональный губернатор предупреждал российских наемников о готовящемся нападении за три дня, однако те «ничего не предприняли». Более того, стремительный уход подразделений выглядел как заранее согласованная акция.

Политический вакуум

Премьер-министр Абдулайе Майга попытался успокоить население после субботнего наступления коалиции JNIM и «Фронта освобождения Азавада» (ФЛА). Тем не менее потеря Кидаля, который с ноября 2023 года считался символом восстановления государственной власти на севере, спровоцировала глубокий политический и военный кризис.

На данный момент ситуация характеризуется следующим образом: малийские войска, российские наемники и гражданская администрация покинули Кидаль, передислоцировавшись в Гао, а лидер хунты генерал Ассими Гоита не появлялся на публике с начала наступления, что порождает слухи о нестабильности режима. Крах военной хунты происходит на фоне полного бездействия союзников: соседние Буркина-Фасо и Нигер (партнеры по Альянсу государств Сахеля) выразили дипломатическую поддержку, но не спешат оказывать военную помощь, несмотря на договор о взаимной обороне.

Премьер-министр Абдулайе Майга попытался успокоить население после субботнего наступления коалиции JNIM и «Фронта освобождения Азавада»

Жан-Эрве Жезекель, директор проекта по Сахелю в Международной кризисной группе, отмечает, что нынешнее наступление продемонстрировало беспрецедентный уровень координации между джихадистами и сепаратистами, обнажив критические уязвимости в оборонной стратегии Мали и ее ставке на партнерство с Россией.

«Русские нас предали…» Повстанцы захватили базу «Байрактаров»
«Русские нас предали…» Повстанцы захватили базу «Байрактаров» о развитии ситуации
28 апреля 2026, 23:07 1779
ЭТО ВАЖНО

«Русские нас предали…» Повстанцы захватили базу «Байрактаров»
«Русские нас предали…» Повстанцы захватили базу «Байрактаров» о развитии ситуации
28 апреля 2026, 23:07 1779
Путин об украинских атаках на Туапсе
Путин об украинских атаках на Туапсе видео; обновлено 23:34
28 апреля 2026, 23:34 13525
Покушение на Трампа – постановка?
Покушение на Трампа – постановка? наша корреспонденция
28 апреля 2026, 22:27 1664
Цена войны: тысячи уничтоженных предприятий, безработица, дороговизна
Цена войны: тысячи уничтоженных предприятий, безработица, дороговизна обновлено 23:00
28 апреля 2026, 23:00 2120
450 тысяч безземельных семей
450 тысяч безземельных семей объектив haqqin.az
28 апреля 2026, 22:53 953
Памяти северокорейских солдат, погибших за Россию
Памяти северокорейских солдат, погибших за Россию объектив haqqin.az
28 апреля 2026, 22:46 1005
Еврейские поселенцы закрыли дорогу палестинским школьникам
Еврейские поселенцы закрыли дорогу палестинским школьникам объектив haqqin.az
28 апреля 2026, 22:39 778
У Ирана новый план. Что скажет Трамп?
У Ирана новый план. Что скажет Трамп?
28 апреля 2026, 22:17 1038
Эмираты устроили давно задуманный побег
Эмираты устроили давно задуманный побег главная тема
28 апреля 2026, 21:34 2752
НАТО, Федя, НАТО
НАТО, Федя, НАТО экс-советник постпредства России при ООН в гостях у haqqin.az
28 апреля 2026, 04:20 5973
Трамп принимает Карла III: «У нас общие корни» и «Всегда мечтал жить в Букингемском дворце»
Трамп принимает Карла III: «У нас общие корни» и «Всегда мечтал жить в Букингемском дворце» фото; обновлено 21:54
28 апреля 2026, 21:54 3359
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться