Чехия хочет с Бакинским метрополитеном

Берлин вносит ясность в заявления Мерца про Украину

28 апреля 2026, 23:30 509

Германия «твердо стоит на стороне Украины», заявил во вторник, 28 апреля, представитель германского правительства в ответ на запрос Deutsche Welle.

Комментарий последовал в связи c заявлением канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сделанным накануне на встрече с учащимися гимназии в Марсберге на западе Германии.

«Когда-нибудь Украина подпишет соглашение о прекращении огня. Когда-нибудь, надеюсь, мирный договор с Россией. Тогда вполне возможно, что часть украинской территории уже не будет украинской», - привело слова Мерца Reuters.

В Берлине, отвечая на запрос, заявили, что Киев борется за свою свободу и защищает ценности, на которых «основан наш европейский мирный порядок»: «В особенности это принцип, согласно которому ни одна страна не имеет права расширять свои границы за счет другой. Наша позиция, согласно которой только Украина может принимать решения по вопросам, касающимся ее территории и суверенитета, также остается неизменной».

В пресс-службе правительства ФРГ уточнили, что канцлер Германии высказался по вопросу о европейских перспективах Украины, при этом он не делал «никаких заявлений относительно статуса украинских территорий с точки зрения международного права».

В Украине критически отреагировали на слова Мерца, отмечает DW. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уступки России повлекут за собой другие посягательства со стороны Москвы: «Чтобы в Европе действительно был мир и чтобы Россия остановилась, должны быть достойные условия для Украины, уважение к Украине». Суверенитет, территориальную целостность страны, гарантии безопасности и вступление в Евросоюз украинский лидер при этом назвал ключевыми составляющими таких условий.

«Русские нас предали…» Повстанцы захватили базу «Байрактаров»
«Русские нас предали…» Повстанцы захватили базу «Байрактаров»
28 апреля 2026, 23:07 1780
Путин об украинских атаках на Туапсе
Путин об украинских атаках на Туапсе
28 апреля 2026, 23:34 13527
Покушение на Трампа – постановка?
Покушение на Трампа – постановка?
28 апреля 2026, 22:27 1664
Цена войны: тысячи уничтоженных предприятий, безработица, дороговизна
Цена войны: тысячи уничтоженных предприятий, безработица, дороговизна
28 апреля 2026, 23:00 2121
450 тысяч безземельных семей
450 тысяч безземельных семей
28 апреля 2026, 22:53 954
Памяти северокорейских солдат, погибших за Россию
Памяти северокорейских солдат, погибших за Россию
28 апреля 2026, 22:46 1005
Еврейские поселенцы закрыли дорогу палестинским школьникам
Еврейские поселенцы закрыли дорогу палестинским школьникам
28 апреля 2026, 22:39 778
У Ирана новый план. Что скажет Трамп?
У Ирана новый план. Что скажет Трамп?
28 апреля 2026, 22:17 1038
Эмираты устроили давно задуманный побег
Эмираты устроили давно задуманный побег
28 апреля 2026, 21:34 2752
НАТО, Федя, НАТО
НАТО, Федя, НАТО
28 апреля 2026, 04:20 5973
Трамп принимает Карла III: «У нас общие корни» и «Всегда мечтал жить в Букингемском дворце»
Трамп принимает Карла III: «У нас общие корни» и «Всегда мечтал жить в Букингемском дворце»
28 апреля 2026, 21:54 3359

