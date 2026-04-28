Берлин вносит ясность в заявления Мерца про Украину

Комментарий последовал в связи c заявлением канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сделанным накануне на встрече с учащимися гимназии в Марсберге на западе Германии.

«Когда-нибудь Украина подпишет соглашение о прекращении огня. Когда-нибудь, надеюсь, мирный договор с Россией. Тогда вполне возможно, что часть украинской территории уже не будет украинской», - привело слова Мерца Reuters.

В Берлине, отвечая на запрос, заявили, что Киев борется за свою свободу и защищает ценности, на которых «основан наш европейский мирный порядок»: «В особенности это принцип, согласно которому ни одна страна не имеет права расширять свои границы за счет другой. Наша позиция, согласно которой только Украина может принимать решения по вопросам, касающимся ее территории и суверенитета, также остается неизменной».

В пресс-службе правительства ФРГ уточнили, что канцлер Германии высказался по вопросу о европейских перспективах Украины, при этом он не делал «никаких заявлений относительно статуса украинских территорий с точки зрения международного права».

В Украине критически отреагировали на слова Мерца, отмечает DW. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уступки России повлекут за собой другие посягательства со стороны Москвы: «Чтобы в Европе действительно был мир и чтобы Россия остановилась, должны быть достойные условия для Украины, уважение к Украине». Суверенитет, территориальную целостность страны, гарантии безопасности и вступление в Евросоюз украинский лидер при этом назвал ключевыми составляющими таких условий.