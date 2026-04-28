Новые санкции для Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 17 физических лиц и 18 компаний, «способствующих передвижению иранских средств в обход ограничительных мер», говорится в заявлении Министерства финансов США.

В документе отмечается, что подпавшие под действие рестрикций физические и юридические лица обеспечивают иранскому военному руководству «доступ к международной финансовой системе для получения средств от незаконной продажи нефти, приобретения чувствительных компонентов для ракет и других вооружений».

Из данных, размещенных на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое входит в структуру американского Минфина, следует, что санкции введены в отношении 16 граждан Ирана и одного филиппинца. В санкционные списки включены компании, базирующиеся в Иране, Гонконге, Великобритании. Ограничения затрагивают также китайские предприятия, связанные с Ираном.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.