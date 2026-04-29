Посол не согласна с политикой Трампа: уходит в отставку

Дэвис уже уведомила Госдепартамент о своем уходе, она планирует уйти в отставку с дипломатической службы, завершив 30-летнюю карьеру, рассказали собеседники. Посол разочарована отсутствием поддержки Киева со стороны президента, пояснили источники.

Временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис покинет свой пост из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом, пишет Financial Times со ссылкой на источники .

Дэвис, по совместительству являющаяся послом на Кипре, была удивлена решением президента выдвинуть бизнесмена и спонсора республиканцев Джона Бреслоу на должность следующего посла на Кипре. Заранее ее об этом не предупреждали.

Госдепартамент при этом не подтвердил Financial Times эти данные: «Посол Джули С. Дэвис вступила в должность временного поверенного в делах... в посольстве США в Киеве 5 мая 2025 года и остается на этом посту».

Трамп назначил Дэвис временным поверенным в делах Соединенных Штатов в Украине весной прошлого года. Она сменила посла Бриджит Бринк, которая ушла с поста тогда же. Бринк занимала эту должность с мая 2022 года, возглавив дипмиссию в Киеве еще при администрации бывшего президента Джо Байдена, была сторонницей военной помощи Украине со стороны США.

Прежде Дэвис была спецпосланником США по Беларуси, заместителем помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС, заместителем постоянного представителя США при НАТО.