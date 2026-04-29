USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Новость дня
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном

​Зеленский объявил: Украина запускает экспорт оружия

00:26 669

Украина запускает экспорт собственного оружия, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, которые приводят украинские СМИ, «мы согласовали все детали на уровне наших государственных институтов. Сейчас наша экспертиза безопасности и оружие, которое было проверено современной войной, интересна всем партнерам, которые способны обеспечить себе реальный уровень защиты национальной государственности и жизни людей».

Зеленский также сообщил, что Киев предложил партнерам особый формат сотрудничества — Drone Deals, предусматривающий специальные соглашения по производству и поставке дронов, ракет, снарядов и других видов оружия, а также интеграцию оборонных технологий Украины с системами партнеров. В частности, предусмотрено создание автоматических разрешений для бизнеса, что облегчит процесс экспорта оружия.

Зеленский также отметил, что украинские компании будут иметь возможность выхода на международные рынки, при этом приоритетным остается обеспечение потребностей Сил обороны Украины.

«Профицит производственных возможностей в Украине по некоторым видам оружия достигает 50%, и это прямой результат наших государственных инвестиций в оборонную промышленность Украины и нашего сотрудничества с партнерами», — добавил он.

Кроме того, Зеленский поручил МИД, СБУ и разведке определить перечень стран, в которые экспорт оружия из Украины будет невозможен из-за их сотрудничества с Россией. Он подчеркнул, что это «серьезный вызов — не допустить попадания к россиянам украинских технологий и образцов оружия».

22 апреля глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, выступая в рамках Defense Tech Export Forum, сообщал, что украинский оборонно-промышленный комплекс пока не может свободно работать на экспорт, однако Украина может продавать то, чего уже в избытке, например, морские дроны. По словам Буданова, также Украина может экспортировать оружие, которое уже почти не применяется в войне против РФ, но пока востребованное в странах Азии или Африки, например, «некоторые дальнобойные БПЛА или ранние модели FPV-дронов».

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться