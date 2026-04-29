Знаменитый Евгений Плющенко анонсирует строительство новой ледовой арены в Азербайджане

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в бакинском Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева провел мастер-класс для представителей клубов «Оджаг» и «Тамис».
«Рад быть частью команды Азербайджана, - заявил знаменитый российский специалист после тренировки. - Федерация зимних видов спорта Азербайджана пригласила меня помочь азербайджанским фигуристам. Думаю, что будет сформирована хорошая команда.
Приятно, что Министерство молодежи и спорта и Федерация все организовали на высоком уровне. Также хочу сказать, что планируем вместе с Эмином Агаларовым открыть в Sea Breeze ледовую арену, где будут секции фигурного катания и хоккея. Поэтому я буду часто приезжать в Баку. Прилечу снова примерно через полтора месяца. Проведем мастер-класс и сбор. Постараемся поднять фигурное катание в Азербайджане. Я также тренирую нескольких фигуристов, представляющих Азербайджан».
