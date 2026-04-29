Командир украинских дронов: В России уже нет «спокойного тыла»

Удары Украины по территории России в ближайшее время станут интенсивными, среди главных целей остаются нефтяная инфраструктура, личный состав армии РФ, заявил в интервью Би-би-си командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадьяр» Бровди.

По его словам, территория РФ уже не может считаться безопасным тылом: «Теперь 1500 километров в глубину российской территории — и 2000 километров — это уже не спокойный тыл. Свободолюбивая украинская «птица» прилетает туда, когда хочет, и где».

Би-би-си отмечает, что в последние недели Украина активизировала атаки по объектам российского топливно-энергетического сектора. Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал эти удары «очень болезненными» для Москвы и нанесшими многомиллиардные потери.

«Дальнобойные дроны готовят к запуску в секретном месте, посреди промокшего от дождя поля на востоке Украины. Военные должны действовать быстро и выполнить свои задачи до того, как российские силы смогут засечь их и отправить в их сторону баллистические ракеты. Нам приказывают отойти на безопасное расстояние. Звучат крики команды, затем раздаются громкие звуки двигателя — и мы видим белую вспышку: первый аппарат словно небольшой истребитель взмывает в небо в направлении России», — пишет автор публикации на сайте Би-би-си Сара Рейнсфорд.

Атаки Украины стали более интенсивными в том числе и благодаря развитию технологий. Производимые в Украине дроны становятся дешевле и летают на все большее расстояние: «Модель, за пуском которой мы сейчас наблюдаем, способна преодолеть более 1 тыс. км, а некоторые другие аппараты могут пролететь вдвое дальше». По словам Бровди, Силы беспилотных систем Украины составляют около 2% украинской армии, однако уже обеспечивают треть всех пораженных целей.

«Командир Сил беспилотных систем ведет войну в небе из секретной локации, расположенной глубоко под землей. Нас отвезли на встречу с ним в фургоне с полностью затемненными окнами, а затем провели вниз по лестнице — и по коридору с капсулами для сна. В результате мы оказываемся в оборудованной по последнему слову техники пещере, которая с потолка до пола заполнена экранами. В помещении раздаются сигналы электронного оборудования, десятки мужчин в футболках и худи, склонившиеся над клавиатурами и джойстиками, получают новую информацию. Они следят за видеокадрами, которые приходят сюда непосредственно с поля боя, от пилотов дронов с такими позывными, как «Кит Кат» и «Анталия», — пишет автор статьи.

Отдельной задачей Бровди назвал сокращение преимущества РФ в живой силе: «Он (Бровди) утверждает, что украинские дроны убивают рекордное число российских военных — и таким образом сдерживают наступление России на фронте».

Еще одним направлением Бровди назвал психологическое давление на российское общество. Он считает, что крупные пожары на объектах в тылу и значительные потери армии могут заставить часть россиян сомневаться в войне. «Мы стремимся создать определенное брожение внутри России», – сказал он.

Би-би-си отмечает, что Украина все больше делает ставку именно на технологическую войну и асимметричные удары, которые способны изменить баланс сил без масштабных наступлений.

Не более двух недель: ультиматум Израиля Ливану
Не более двух недель: ультиматум Израиля Ливану
01:16 265
Знаменитый Евгений Плющенко анонсирует строительство новой ледовой арены в Азербайджане
Знаменитый Евгений Плющенко анонсирует строительство новой ледовой арены в Азербайджане ФОТО, ВИДЕО
00:46 818
«Русские нас предали…» Повстанцы захватили базу «Байрактаров»
«Русские нас предали…» Повстанцы захватили базу «Байрактаров» о развитии ситуации
28 апреля 2026, 23:07 3596
Путин об украинских атаках на Туапсе
Путин об украинских атаках на Туапсе видео; обновлено 23:34
28 апреля 2026, 23:34 14977
Покушение на Трампа – постановка?
Покушение на Трампа – постановка? наша корреспонденция
28 апреля 2026, 22:27 2427
Цена войны: тысячи уничтоженных предприятий, безработица, дороговизна
Цена войны: тысячи уничтоженных предприятий, безработица, дороговизна обновлено 23:00
28 апреля 2026, 23:00 3044
450 тысяч безземельных семей
450 тысяч безземельных семей объектив haqqin.az
28 апреля 2026, 22:53 1595
Памяти северокорейских солдат, погибших за Россию
Памяти северокорейских солдат, погибших за Россию объектив haqqin.az
28 апреля 2026, 22:46 1632
Еврейские поселенцы закрыли дорогу палестинским школьникам
Еврейские поселенцы закрыли дорогу палестинским школьникам объектив haqqin.az
28 апреля 2026, 22:39 1173
У Ирана новый план. Что скажет Трамп?
У Ирана новый план. Что скажет Трамп?
28 апреля 2026, 22:17 1430

