Трамп в ярости от канцлера Германии

01:04 549

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его позицию по войне в Иране. Соответствующую запись глава Белого дома разместил в соцсети Truth Social.

«Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Он не знает, о чем говорит! Если бы у Ирана было ядерное оружие, весь мир оказался бы в заложниках», - написал американский лидер.

Трамп добавил: «Я прямо сейчас предпринимаю в отношении Ирана то, что другие страны или президенты должны были сделать уже давно. Неудивительно, что у Германии дела идут так плохо: как в экономике, так и во всем остальном!»

27 апреля Мерц на встрече с учащимися гимназии в Марсберге на западе Германии заявил, что у Соединенных Штатов «со всей очевидностью» отсутствует стратегия в войне против Ирана, в том числе относительно того, как она должна завершиться. «В данный момент я не понимаю, какой стратегический выход выберут американцы, тем более что иранцы, очевидно, очень искусно ведут переговоры - или, скорее, очень ловко не ведут переговоры», - заявил канцлер.

По его словам, решение начать войну против Ирана было необдуманным. Канцлер ФРГ выразил надежду на ее скорое окончание. Мерц также повторил, что США и Израиль начали войну против Ирана без предварительных консультаций с европейцами. По словам канцлера, он уже дважды заявлял о своей скептической позиции в отношении этих действий непосредственно президенту США Дональду Трампу. «Если бы я знал, что это продлится пять-шесть недель и будет только ухудшаться, я бы сказал ему об этом еще более категорично», - добавил Мерц.

Не более двух недель: ультиматум Израиля Ливану
Не более двух недель: ультиматум Израиля Ливану
01:16 265
Командир украинских дронов: В России уже нет «спокойного тыла»
Командир украинских дронов: В России уже нет «спокойного тыла»
00:50 644
Знаменитый Евгений Плющенко анонсирует строительство новой ледовой арены в Азербайджане
Знаменитый Евгений Плющенко анонсирует строительство новой ледовой арены в Азербайджане ФОТО, ВИДЕО
00:46 819
«Русские нас предали…» Повстанцы захватили базу «Байрактаров»
«Русские нас предали…» Повстанцы захватили базу «Байрактаров» о развитии ситуации
28 апреля 2026, 23:07 3597
Путин об украинских атаках на Туапсе
Путин об украинских атаках на Туапсе видео; обновлено 23:34
28 апреля 2026, 23:34 14979
Покушение на Трампа – постановка?
Покушение на Трампа – постановка? наша корреспонденция
28 апреля 2026, 22:27 2428
Цена войны: тысячи уничтоженных предприятий, безработица, дороговизна
Цена войны: тысячи уничтоженных предприятий, безработица, дороговизна обновлено 23:00
28 апреля 2026, 23:00 3045
450 тысяч безземельных семей
450 тысяч безземельных семей объектив haqqin.az
28 апреля 2026, 22:53 1596
Памяти северокорейских солдат, погибших за Россию
Памяти северокорейских солдат, погибших за Россию объектив haqqin.az
28 апреля 2026, 22:46 1632
Еврейские поселенцы закрыли дорогу палестинским школьникам
Еврейские поселенцы закрыли дорогу палестинским школьникам объектив haqqin.az
28 апреля 2026, 22:39 1173
У Ирана новый план. Что скажет Трамп?
У Ирана новый план. Что скажет Трамп?
28 апреля 2026, 22:17 1430

ЭТО ВАЖНО

Не более двух недель: ультиматум Израиля Ливану
Не более двух недель: ультиматум Израиля Ливану
01:16 265
Командир украинских дронов: В России уже нет «спокойного тыла»
Командир украинских дронов: В России уже нет «спокойного тыла»
00:50 644
Знаменитый Евгений Плющенко анонсирует строительство новой ледовой арены в Азербайджане
Знаменитый Евгений Плющенко анонсирует строительство новой ледовой арены в Азербайджане ФОТО, ВИДЕО
00:46 819
«Русские нас предали…» Повстанцы захватили базу «Байрактаров»
«Русские нас предали…» Повстанцы захватили базу «Байрактаров» о развитии ситуации
28 апреля 2026, 23:07 3597
Путин об украинских атаках на Туапсе
Путин об украинских атаках на Туапсе видео; обновлено 23:34
28 апреля 2026, 23:34 14979
Покушение на Трампа – постановка?
Покушение на Трампа – постановка? наша корреспонденция
28 апреля 2026, 22:27 2428
Цена войны: тысячи уничтоженных предприятий, безработица, дороговизна
Цена войны: тысячи уничтоженных предприятий, безработица, дороговизна обновлено 23:00
28 апреля 2026, 23:00 3045
450 тысяч безземельных семей
450 тысяч безземельных семей объектив haqqin.az
28 апреля 2026, 22:53 1596
Памяти северокорейских солдат, погибших за Россию
Памяти северокорейских солдат, погибших за Россию объектив haqqin.az
28 апреля 2026, 22:46 1632
Еврейские поселенцы закрыли дорогу палестинским школьникам
Еврейские поселенцы закрыли дорогу палестинским школьникам объектив haqqin.az
28 апреля 2026, 22:39 1173
У Ирана новый план. Что скажет Трамп?
У Ирана новый план. Что скажет Трамп?
28 апреля 2026, 22:17 1430
