Трамп в ярости от канцлера Германии

«Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Он не знает, о чем говорит! Если бы у Ирана было ядерное оружие, весь мир оказался бы в заложниках», - написал американский лидер.

Трамп добавил: «Я прямо сейчас предпринимаю в отношении Ирана то, что другие страны или президенты должны были сделать уже давно. Неудивительно, что у Германии дела идут так плохо: как в экономике, так и во всем остальном!»

27 апреля Мерц на встрече с учащимися гимназии в Марсберге на западе Германии заявил, что у Соединенных Штатов «со всей очевидностью» отсутствует стратегия в войне против Ирана, в том числе относительно того, как она должна завершиться. «В данный момент я не понимаю, какой стратегический выход выберут американцы, тем более что иранцы, очевидно, очень искусно ведут переговоры - или, скорее, очень ловко не ведут переговоры», - заявил канцлер.

По его словам, решение начать войну против Ирана было необдуманным. Канцлер ФРГ выразил надежду на ее скорое окончание. Мерц также повторил, что США и Израиль начали войну против Ирана без предварительных консультаций с европейцами. По словам канцлера, он уже дважды заявлял о своей скептической позиции в отношении этих действий непосредственно президенту США Дональду Трампу. «Если бы я знал, что это продлится пять-шесть недель и будет только ухудшаться, я бы сказал ему об этом еще более категорично», - добавил Мерц.