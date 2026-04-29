Девять голов в полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» - «Бавария»

В Париже, на стадионе «Парк де Пренс», состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» принимал «Баварию». В матче было забито девять голов, а победили хозяева - 5:4.

На 17-й минуте Харри Кейн реализовал пенальти и вывел мюнхенцев вперед. На 25-й минуте Хвича Кварацхелия сравнял счет. На 33-й минуте Жоау Невеш забил второй мяч парижан. На 41-й минуте Майкл Олисе сделал счет 2:2. На 45+5-й минуте Усман Дембеле реализовал пенальти, и на перерыв команды ушли при счете 3:2 в пользу французов.

На 56-й минуте Кварацхелия оформил дубль. На 58-й минуте Усман Дембеле сделал счет 5:2. Но «Бавария» не сдалась. На 65-й минуте Дайо Упамекано забил третий мяч мюнхенцев. На 69-й минуте Луис Диас забил четвертый гол баварцев.

Ответный матч между командами состоится 6 мая в Мюнхене.

Сегодня во втором полуфинале в Мадриде сойдутся «Атлетико» и «Арсенал».