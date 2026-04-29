Не более двух недель: ультиматум Израиля Ливану

Израиль рассматривает середину мая как крайний срок для заключения предметного соглашения с Ливаном. Об этом во вторник вечером сообщил «Кан 11» со ссылкой на израильский высокопоставленный источник.

По данным телеканала, администрация Трампа стремится организовать до истечения срока перемирия встречу премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом Ливана Джозефом Ауном, при этом все вовлеченные в переговорный процесс стороны скептически оценивают перспективы такой встречи.

Установленный Израилем срок совпадает с продлением режима прекращения огня, о котором на прошлой неделе по итогам встречи послов в Белом доме объявил Дональд Трамп: три недели, до середины мая.

Сам Аун в понедельник в обращении к нации отверг обвинения «Хезболлы» в госизмене и упрекнул группировку в том же: «Изменник - это тот, кто втягивает собственную страну в войну ради чужих интересов».

Критикам, возмущенным самим фактом переговоров без «всеобщего согласия», Аун напомнил, что их одобрения не спрашивали и при объявлении войны: «Подождите, пока переговоры начнутся, тогда и судите по результатам». Аун пообещал, что «позорного соглашения не подпишет никогда».

Глава «Хезболлы» Наим Касем назвал переговоры с Израилем «предательством национальных интересов» и призвал прекратить диалог. Он пообещал продолжать борьбу против «израильской оккупации Южного Ливана».