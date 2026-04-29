Не более двух недель: ультиматум Израиля Ливану

Израиль рассматривает середину мая как крайний срок для заключения предметного соглашения с Ливаном. Об этом во вторник вечером сообщил «Кан 11» со ссылкой на израильский высокопоставленный источник.
По словам источника телеканала, после истечения этого срока Израиль планирует возобновить активные боевые действия против «Хезболлы».
По данным телеканала, администрация Трампа стремится организовать до истечения срока перемирия встречу премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом Ливана Джозефом Ауном, при этом все вовлеченные в переговорный процесс стороны скептически оценивают перспективы такой встречи.
Установленный Израилем срок совпадает с продлением режима прекращения огня, о котором на прошлой неделе по итогам встречи послов в Белом доме объявил Дональд Трамп: три недели, до середины мая.
Сам Аун в понедельник в обращении к нации отверг обвинения «Хезболлы» в госизмене и упрекнул группировку в том же: «Изменник - это тот, кто втягивает собственную страну в войну ради чужих интересов».
Критикам, возмущенным самим фактом переговоров без «всеобщего согласия», Аун напомнил, что их одобрения не спрашивали и при объявлении войны: «Подождите, пока переговоры начнутся, тогда и судите по результатам». Аун пообещал, что «позорного соглашения не подпишет никогда».
Глава «Хезболлы» Наим Касем назвал переговоры с Израилем «предательством национальных интересов» и призвал прекратить диалог. Он пообещал продолжать борьбу против «израильской оккупации Южного Ливана».