У Трампа обвал рейтинга

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 34%, это самый низкий показатель с момента его возвращения в Белый дом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Reuters.

Отмечается, что за неделю уровень поддержки главы Белого дома сократился еще на несколько процентных пунктов. Особенно низкие оценки получила экономическая политика администрации Трампа: лишь около 22% респондентов положительно оценивают действия властей в вопросах стоимости жизни.

Агентство отмечает, что значительное падение популярности президента произошло после 28 февраля, когда США и Израиль начали войну против Ирана, что спровоцировало резкий рост цен на бензин.

Еще в конце января рейтинг одобрения Трампа составлял 38% (снизившись с 41% в середине месяца). Тогда падение было связано с недовольством иммиграционной политикой Белого дома: 39% американцев одобряли действия президента в этой сфере, 53% — нет (ранее показатели были 41% и 50% соответственно). Около 58% опрошенных заявили, что агенты Иммиграционной и таможенной службы (ICE) США зашли «слишком далеко» в ужесточении мер, 12% сочли их действия недостаточно жесткими, а 26% назвали их «вполне адекватными».