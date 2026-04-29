Парад Победы в Москве без военной техники

На Параде Победы, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая 2026 года, не будет колонны военной техники, сообщило Минобороны РФ.

«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», — заявило российское оборонное ведомство в своем телеграм-канале.

Но в параде будут участвовать самолеты, добавило Минобороны РФ.

В предыдущий раз Парад Победы в Москве проводился без военной техники в 2007 году.

Пока неясно, кто из иностранных лидеров посетит парад. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог назвать иностранных лидеров, которые приедут в Москву. «Мы сообщим позже», — пообещал Песков. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что гостями Путина станут несколько зарубежных политиков, но имен не назвал.

В Нижнем Новгороде «в связи с требованиями безопасности» отменили Парад Победы на 9 мая, акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на областное правительство. Также правительство Воронежской области объявило об отмене праздничного салюта и переносе в онлайн-формат акции «Бессмертный полк». «Вопрос о проведении парада на центральной площади Воронежа будет решаться накануне праздника с учетом текущей обстановки», — говорится в сообщении.