Пытались взорвать российского генерала

В Хабаровском крае РФ на территории военного гарнизона в селе Князе-Волконское-1 прогремел взрыв, целью которого стал генерал-майор Азатбек Омурбеков, командовавший российскими войсками во время захвата украинской Бучи. Об этом сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Отмечается, что бомбу заложили в почтовый ящик на лестничной площадке дома №55. Один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Сообщается, что удар был направлен против Омурбекова, который с 2023 года возглавляет 392-й Окружной учебный центр подготовки младших специалистов Восточного военного округа. О его состоянии пока неизвестно. На месте взрыва погиб командир батальона учебной связи подполковник Кузьменко.

В марте 2022 года 64-я отдельная мотострелковая бригада под командованием Омурбекова находилась в Буче во время захвата города. По данным украинской прокуратуры, на 64-ю бригаду возлагается ответственность за часть убийств гражданских в Буче. Омурбеков находится под персональными санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии, Австралии и Новой Зеландии.