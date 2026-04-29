«Два короля» в Вашингтоне

Белый дом опубликовал фотографию президента США Дональда Трампа и короля Великобритании Карла III, подписав ее «два короля».

Публикация размещена в аккаунте Белого дома в соцсети X в момент выступления Карла III в Конгрессе США.

В США в июне и октябре 2025 года, а также в марте 2026 года прошла серия акций протеста против политики администрации Трампа. Акции проходили под единым лозунгом No kings («Нет королям»). «Президент считает свою власть абсолютной. Но в Америке нет королей — и мы не отступим перед хаосом, коррупцией и жестокостью», — заявляли организаторы на сайте протестов.