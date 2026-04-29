Трамп дал поручение по Ирану

По данным издания, в последние недели глава Белого дома высказывался в поддержку усиления давления на экономику исламской республики за счет недопущения выхода судов, включая танкеры с нефтью, из иранских портов. Трамп считает, что альтернативные варианты, включая возобновление бомбардировок или отказ от конфликта, несут для Вашингтона больше рисков, чем продолжение блокады.

WSJ отмечает, что президент США получает противоречивые рекомендации относительно дальнейших действий. Часть чиновников призывает усилить давление на Тегеран, другие выражают опасения, что сохранение Ормузского пролива закрытым или продолжение боевых действий может негативно отразиться на американской экономике и повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс для республиканцев.

Пока президента США устраивает бессрочная блокада, которая, по его словам, толкает Иран к «состоянию краха». Высокопоставленный американский чиновник отметил, что блокада явно сокрушает экономику Ирана — страна, в частности, с трудом справляется с хранением непроданной нефти. WSJ писала, что Иран пошел на крайние меры, так как его нефтяные резервуары переполнены из-за блокады США и затрудненного экспорта. Из-за этого иранскую нефть хранят на танкерах, в контейнерах и прежде заброшенных резервуарах.

Некоторые американские чиновники полагают, что конфликт, скорее всего, закончится ни ядерной сделкой, ни возобновлением войны.

На государственном ужине в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану никогда не будет позволено получить ядерное оружие: «Мы сейчас проводим небольшую работу на Ближнем Востоке. Мы одержали военную победу над этим конкретным противником, и мы никогда не позволим этому противнику этого сделать — Карл (король Великобритании) согласен со мной... мы никогда не позволим этому противнику обладать ядерным оружием».

Предложение Ирана из трех пунктов хоть и не идеально, но потенциально может привести к деэскалации. План, как сообщалось ранее, предусматривает прекращение огня и урегулирование ситуации вокруг Ормузского пролива, а переговоры о ядерной программе откладываются на более поздний срок. Но Трамп и его команда по национальной безопасности решили, что это лишило бы США части рычагов влияния для получения ядерных уступок от Ирана. Вашингтон настаивает, что любое рамочное соглашение о прочном мире должно касаться иранской ядерной программы. По словам чиновников, Трамп в настоящее время не готов отказаться от своего требования к Тегерану, чтобы тот как минимум приостановил обогащение урана на 20 лет.