Чехия хочет с Бакинским метрополитеном
Новость дня
Чехия хочет с Бакинским метрополитеном

Трамп дал поручение по Ирану

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, в последние недели глава Белого дома высказывался в поддержку усиления давления на экономику исламской республики за счет недопущения выхода судов, включая танкеры с нефтью, из иранских портов. Трамп считает, что альтернативные варианты, включая возобновление бомбардировок или отказ от конфликта, несут для Вашингтона больше рисков, чем продолжение блокады.

WSJ отмечает, что президент США получает противоречивые рекомендации относительно дальнейших действий. Часть чиновников призывает усилить давление на Тегеран, другие выражают опасения, что сохранение Ормузского пролива закрытым или продолжение боевых действий может негативно отразиться на американской экономике и повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс для республиканцев.

Пока президента США устраивает бессрочная блокада, которая, по его словам, толкает Иран к «состоянию краха». Высокопоставленный американский чиновник отметил, что блокада явно сокрушает экономику Ирана — страна, в частности, с трудом справляется с хранением непроданной нефти. WSJ писала, что Иран пошел на крайние меры, так как его нефтяные резервуары переполнены из-за блокады США и затрудненного экспорта. Из-за этого иранскую нефть хранят на танкерах, в контейнерах и прежде заброшенных резервуарах.

Некоторые американские чиновники полагают, что конфликт, скорее всего, закончится ни ядерной сделкой, ни возобновлением войны.

На государственном ужине в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану никогда не будет позволено получить ядерное оружие: «Мы сейчас проводим небольшую работу на Ближнем Востоке. Мы одержали военную победу над этим конкретным противником, и мы никогда не позволим этому противнику этого сделать — Карл (король Великобритании) согласен со мной... мы никогда не позволим этому противнику обладать ядерным оружием».

Предложение Ирана из трех пунктов хоть и не идеально, но потенциально может привести к деэскалации. План, как сообщалось ранее, предусматривает прекращение огня и урегулирование ситуации вокруг Ормузского пролива, а переговоры о ядерной программе откладываются на более поздний срок. Но Трамп и его команда по национальной безопасности решили, что это лишило бы США части рычагов влияния для получения ядерных уступок от Ирана. Вашингтон настаивает, что любое рамочное соглашение о прочном мире должно касаться иранской ядерной программы. По словам чиновников, Трамп в настоящее время не готов отказаться от своего требования к Тегерану, чтобы тот как минимум приостановил обогащение урана на 20 лет.

Трамп дал поручение по Ирану
Трамп дал поручение по Ирану
08:48 672
ЭТО ВАЖНО

Трамп дал поручение по Ирану
Трамп дал поручение по Ирану
08:48 672
В Конгрессе устроили овацию Карлу III: он напомнил, что все подчиняются закону
В Конгрессе устроили овацию Карлу III: он напомнил, что все подчиняются закону фото; обновлено 03:24
03:24 6719
Трамп может завершить войну и объявить о победе над Ираном
Трамп может завершить войну и объявить о победе над Ираном обновлено 01:59
01:59 12403
Не более двух недель: ультиматум Израиля Ливану
Не более двух недель: ультиматум Израиля Ливану
01:16 1252
Командир украинских дронов: В России уже нет «спокойного тыла»
Командир украинских дронов: В России уже нет «спокойного тыла»
00:50 2621
Знаменитый Евгений Плющенко анонсирует строительство новой ледовой арены в Азербайджане
Знаменитый Евгений Плющенко анонсирует строительство новой ледовой арены в Азербайджане ФОТО, ВИДЕО
00:46 3310
«Русские нас предали…» Повстанцы захватили базу «Байрактаров»
«Русские нас предали…» Повстанцы захватили базу «Байрактаров» о развитии ситуации
28 апреля 2026, 23:07 8141
Путин об украинских атаках на Туапсе
Путин об украинских атаках на Туапсе видео; обновлено 23:34
28 апреля 2026, 23:34 17929
Покушение на Трампа – постановка?
Покушение на Трампа – постановка? наша корреспонденция
28 апреля 2026, 22:27 4140
Цена войны: тысячи уничтоженных предприятий, безработица, дороговизна
Цена войны: тысячи уничтоженных предприятий, безработица, дороговизна обновлено 23:00
28 апреля 2026, 23:00 5040
450 тысяч безземельных семей
450 тысяч безземельных семей объектив haqqin.az
28 апреля 2026, 22:53 2980
