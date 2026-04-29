Пентагон обвиняют в задержке военной помощи Украине

«Помощь Украине, одобренная нами несколько месяцев назад, теперь пылится в Пентагоне. Когда члены Сената, ответственные за ассигнования, пытались получить объяснения от аналитического центра министерства, возглавляемого заместителем министра Элбриджем Колби, они сталкивались с полным игнорированием», — сообщил сенатор.

Макконнелл отметил, что растущее разочарование в «неспособности Министерства обороны к коммуникации» выражают и коллеги из вооруженных сил. «Стремление Трампа положить конец войне благородно. Но цена и стабильность мира имеют значение. Подход Пентагона, заключающийся в задержке или постепенном предоставлении помощи Украине, по сути, является той же стратегией, которую использовал президент Джо Байден», — заявил сенатор.

Палата представителей США одобрила выделение $400 млн на инициативу Пентагона по оказанию помощи Украине в области безопасности в сентябре прошлого года. Документ предусматривает, что средства на оказание военной помощи Украине должны быть выделены по линии Инициативы содействия безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Пентагон, согласно документу, должен заключать контракты с производителями, а не предоставлять Украине технику напрямую из американских арсеналов.